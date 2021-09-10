İstanbul Şişli'de kocası tarafından kaçırılan kadın evine döndü

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi ve beraberindeki kişiler tarafından taksiyle ailesinin evinin önünden kaçırılan Şilan Topal (22), Gaziosmanpaşa'daki bir adreste kurtarıldı. Gözaltına alınan Mithat Topal ve beraberindeki bir kişi ile Şilan Topal emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şilan Topal, "Kurtulduğum için mutluyum. Polislere, devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.