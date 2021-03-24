Video Yaşam İstanbul’da 15 adrese eş zamanlı DAEŞ operasyonu | Video

İstanbul’da 15 adrese eş zamanlı DAEŞ operasyonu | Video

İstanbul’da 15 adrese eş zamanlı DAEŞ operasyonu | Video
24.03.2021 | 08:44

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İstanbul'da bulunan 15 adreste, DAEŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilerek gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyeti (TEM)Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında İstanbul'da tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE YER ALDI
Özel harekât polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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