İstanbul’da dehşet anları kamerada! 6 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı | Video
Kağıthane Seyrantepe’de evinin önünde scooter ile yokuş aşağıya kayan çocuk, otomobilin altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan çocuğun 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan 84 yaşındaki sürücünün ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan çocuğun vücudundaki birçok kemiğin kırıldığı öğrenildi. Ameliyattan çıkan çocuğun yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği ve boynundan aşağısını hissetmediği bilgisine ulaşıldı.
"ADAMI GÖRDÜM ŞOK GEÇİRMİŞTİ, HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORDU"
Olayla ilgili konuşan çocuğun babaannesi, "Araba yukarıda gelip vurmuş, adam 90'lı yaşlardaymış. Gazamı basmış fren mi tutmamış, gözü mü görmemiş bilmiyoruz. Çocuk hastanede, ameliyat etmişler Yoğun bakımda. Çocuğun boynundan aşağısı tutmuyor. Çocuk 6 yaşında, araç görmedi mi bilmiyorum. Çocuk kenara da çekilmeye çalışmış ama araba üstüne gelmiş" dedi. Sesleri duyan bir vatandaş da, "80 yaşlarında bastonla yürüyen bir adam otomobilin sürücüsüydü. Çocuk oradan kaykaya oturarak kaymış. Sürücü demek ki göremedi, çocuk 2 aracın arasında kaldı. Sonra ambulans geldi ve çocuğu hastaneye götürdüler. Ameliyat geçirecek diye duyduk. Ben zaten adamı gördüm şok geçirmişti, hiçbir şey yapamıyordu. Sonra bir baktım ki çocuk arabanın altındaydı" ifadelerini kullandı.
84 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan kazanın ardından çocuğun yakınlarının 84 yaşındaki sürücünün üstüne yürüdüğü ve bu sebeple olay yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücü Yılmaz Salter ise olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapılan 84 yaşındaki sürücü Salter, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.
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