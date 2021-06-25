Video Yaşam İstanbul’da feci kaza: İETT otobüsüyle çarpışan taksi direğe çarptı | Video

İstanbul’da feci kaza: İETT otobüsüyle çarpışan taksi direğe çarptı | Video

İstanbul’da feci kaza: İETT otobüsüyle çarpışan taksi direğe çarptı | Video
25.06.2021 | 11:49

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Kağıthane’de İETT otobüsüyle çarpışması sonucu kontrolden çıkan taksi, direğe çarparak durabildi. Kaza sonucu taksi şoförü yaralanırken, otobüsteki yolcular ise yara almadan kurtuldu.

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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kağıthane Taşatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Çırçır Metro/İMAR-Şişli seferini yapan İETT otobüsü yolcu indirmek için sağ şeride geçti. O esnada otobüs sürücüsü, önüne geçmek için hamle yapan taksiyle çarpıştı.

YOLCULAR YARA ALMADAN KURTULDU
Çarpışmanın etkisiyle yan dönen taksi kaldırımdaki direğe çarparak durabildi. Kaza sonucu taksi şoförü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taksi şoförünü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Otobüste bulunan yolcular ise yara almadan kurtulurken, büyük panik yaşadı.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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