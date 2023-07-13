İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında eski askeri öğrenci, avukat ve örgüte yakın okullarda öğretmen olarak çalışanların da bulunduğu 14 şüphelinin 9’u yakalandı.
Yakalanan FETÖ üyeleri hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, firari durumda olan örgüt mensuplarının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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