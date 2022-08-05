Video Yaşam İstanbul’da genç kadının düşerek öldüğü olayda yeni gelişme: Kardeşi yeniden gözaltında | Video
İstanbul’da genç kadının düşerek öldüğü olayda yeni gelişme: Kardeşi yeniden gözaltında | Video

İstanbul’da genç kadının düşerek öldüğü olayda yeni gelişme: Kardeşi yeniden gözaltında | Video

05.08.2022 | 13:20

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Kağıthane’de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, uçuş yapacağı gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu ortaya çıkartılan olay sonrası kadının kardeşi yeniden gözaltına alındı.

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Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mersin'de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başlamıştı. Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.'yi (29) arayarak kendisini Mersin'den almasını istemişti. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul'da yaşadığı daireye getirmişti. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan'da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söylemişti.

UÇUŞ YAPACAĞI GÜN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETMİŞ
Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düşmüştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KARDEŞİ DUŞTA OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.'yi gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin'de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin'e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söylediği öğrenilmişti. Şakir D., ablasının sürekli "çocuklarım orada kaldı" diye ağladığını, buradan da annesinin yanına göndermek için uçak bileti aldığını, ikamette duş alırken ablasının camdan atladığını söylediği bilgisine ulaşıldı. Şakir D. ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

KAĞITHANE POLİSİ OLAYI ÇÖZÜP KARDEŞİ GÖZALTINA ALDI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadının düştüğü anları ilişkin yeni delillere ulaşan polis, şüphelerinde haklı çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kadının şüpheli şekilde düştüğünü tespit eden Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kardeşi Şakir D.'yi yeniden gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınarak "kasten öldürme" suçundan adli işlemi yapılan Şakir D.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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