İstanbul’da gence silahlı saldırı kamerada: Yanlış adamı vurmuş! | Video
Kağıthane’de işyeri önünde bekleyen bir genç, motosikletle gelen kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anları kameralara yansırken, bacağından vurulan genç can havliyle kendini içeriye attı. Polis tarafından yakalanan saldırganın, genci kavgada kendisini darp eden şahıs zannettiği için vurduğu ortaya çıktı.
İŞYERİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI
Saldırgan ise geldiği motosiklete binerek kayıplara karıştı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olmayan genç tedavisinin ardından taburcu edildi.
YANLIŞ ADAMI VURMUŞLAR
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, saldırganların Mehmet Şirin V. ve Kamuran Y. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda iki saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın biri, genci kendisini kavgada darp ettiğini zannettikleri kişiye benzerlikleri için vurduğu ortaya çıktı.
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