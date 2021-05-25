İstanbul'da inşaat işçisinin denize atılma anı görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Galata Köprüsü'nden zihinsel engelli bir kişi tarafından yumrukla vurulup denize atılan inşaat işçisi Ahmet Uzun (38) boğularak yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli Serkan A.'yı gözaltına aldı. Serkan A. ile Uzun'un bir süre tartıştığı Serkan A'nın Uzun otururken yanına gelip yumrukla yüzüne vurduğu ve sırtüstü denize ileri sürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir görüntüde Sahilde gitar çalan gençlerin kendilerini çektiği videoya Uzun’un denize düştüğü anlar yansıdı.

Olay, Eminönü'nde Kadıköy iskelesi ile Galata Köprüsü kesişiminde 22 Nisan günü saat 19.25 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sahilde bir kişinin denize itildiği ve çevredeki kişilerin kurtarmaya çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri ile birlikte olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis tarafından denizden çıkarılan Ahmet Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çevredeki kişi ve görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun'un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından darp edildiği ardından itilerek denize atıldığı bilgisini aldı. Görgü tanığı olarak ifadelerine başvurdukları A.A. ve Y.K'dan alınan bilgiler ışığında o sırada hala yaşananları izlemekte olan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Serkan A.'yı gözaltına aldı.



2 yıl önce inşaatlarda çalışmak için İstanbul'a gelip yerleştiği öğrenilen Ahmet Uzun'un cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verildi.



O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli'nin Uzun'u denize attığı anlar saniye saniye kameralara yansırken, olaydan hemen önce de bir çocuğu denize atmaya çalıştığı görülüyor. Başka bir görüntüde de sahilde gitar çalan gençlerin kamera açısına yansıyan düşme anı görüntüsü ortaya çıktı.