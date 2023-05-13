İstanbul’da kafeteryada silahlı saldırı kamerada: Gençlere kurşun yağdırdı | Video
Kağıthane’de bir saldırgan kafeteryanın kapısında duran iki gence kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı iki genç hastaneye kaldırıldı. Yaralı iki gencin toplamda 42 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü.
KAPIDAKİ GENÇLERE KURŞUN YAĞDIRDI
Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
"MASKELİ ŞAHIS GELİP ATEŞ AÇTI"
Olayla ilgili konuşan Cemal Yıldız, "Uzaktan gördüğümüz kadarıyla bir şahıs karşı taraftan gelerek 5-6 el ateş edip bir kaçtı. Sonra 2 kişinin yaralandığını gördük. Daha sonra polis ekipleri ve ambulansların onları hastaneye sevk ettiğini biliyoruz. Bel altı yaralandıklarını öğrendik. Olay yerine girmedik ama uzaktan izledik" dedi. Yusuf Yıldız ise, "Dün bu saatlerde şu karşıda oturuyorduk. Buradan maskeli siyah bir arkadaş buraya doğru geldi ve 2 tane arkadaşımıza 4-5 el ateş etti. Sesi duydum. Oradan buraya doğru geldiğimde ikisi de yerde yatıyordu. Ambulans falan geldi.
POLİS SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği polisleri, yaralıların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, saldırganın kimliğini kısa sürede tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.
YARALILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Yaralı gençlerden Mert Parlak'ın 17'si "kasten yaralama" olmak üzere toplamda 34 adet suç kaydı olduğu, Samet Yiğiter'in ise "kasten yaralama" ve "işyerinden hırsızlık" suçlarından toplamda 8 adet kaydı olduğu öğrenildi.
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