Video Yaşam İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video

İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video

İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video
12.01.2021 | 08:33

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İstanbul Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasını delen alkollü gençler araba ile bir evin bahçesine uçtu. Yola yağ döküldüğü için kaza yaptıklarını belirten gençler “her şeyden” ceza yedik diye güldü. Kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise saldırıda bulundu

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Olay saat 04.00 sıralarında Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp alkol alan A.Ç Ferdi A. ve Ümit A isimli 3 genç eğlenceden dönüyordu. Renault markalı 05 HD 013 plakalı araç ile cadde üzerinde seyir eden gençler alkolün vermiş olduğu etkiyle kendilerinde geçerek evin bahçesine uçtu. Kazayı gören gece kartalları olarak adlandırılan mahalle Bekçileri bahçeye uçan biri kız olmak üzere 3 genci araç içinden çıkararak kurtardı. Kaza sonucu ufak sıyrıklarla kazayı atlatan gençler olay karşısında şok geçirdiler. Olay yerine gelen ambulans ile tedavisi yapılan A.Ç kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Alkollü olup sokağa çıkma kısıtlamasını delen gençlere alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı ayrı ayrı ceza kesildi. Otomobil sürücü Ümit A'nın ise ehliyetine 6 ay el konuldu. Kaza yapan sürücü ise yola yağ döküldüğü için kaza yaptığını iddia etti. Basın mensuplarının neyden dolayı ceza yediniz sorusuna ise "her şeyden ceza yedik" diyerek gülmeleri ise pest dedirtti. Öte yandan alkollü olan gençler olay yerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.


Evinin bahçesine otomobil uçtuğunu fark eden ev sahibi ise olay karşısında şok geçirdi.

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