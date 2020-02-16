İstanbul’da lüks cipe silahlı saldırı kamerada | Video
Kağıthane’de motosikletli saldırganlar tarafından seyir halindeki lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks cip ile seyir halinde 4 kişi, sokak girişinde bekleyen motosikletli kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu cipteki Can D. ve Ergin G. yaralandı. Olayın ardından saldırgan kendisini sokakta bekleyen arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise taksiyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
Silahlı saldırı anı ve saldırganın motosikletle kaçtığı an ise güvenlik kanatlarına yansıdı. Görüntülerde, sokak başında bekleyen silahlı saldırgan seyir halindeki cipe ateş açıyor. Ateşin ardından saldırgan kaçıyor, kaçtığı esnada yere düşüyor. Saldırgan daha sonra kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçıyor.
POLİS ZANLILARI ARIYOR
Öte yandan, olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının olduğu yerde çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırganı ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
İstanbul’da lüks cipe silahlı saldırı kamerada | Video 16.02.2020 | 18:23
02:29
Otomobil boş su kanalına düştü, sürücü araçta sıkıştı | Video 16.02.2020 | 18:23
00:43
Son dakika! Tuzla'daki tersanede gemi yangını | Video 16.02.2020 | 18:23
03:07
Bu meyve Türkiye’de ilk kez üretildi | Video 16.02.2020 | 18:23
02:10
Takla atarak parçalanan bu araçtan sağ çıktı | Video 16.02.2020 | 18:23
00:17
Otomobile motosiklet sürücüsünün çarpışma anı kamerada | Video 16.02.2020 | 18:23
04:04
02:15
Ümraniye'de kaza yapan araç takla attı; o anlar kamerada | Video 16.02.2020 | 11:10
00:29
Adana'da kaçakçılık operasyonu | Video 16.02.2020 | 10:46
01:38
01:25
06:12
03:40
Esra Erol'dan rekor! Kayıp zihinsel engelli Esma'yı 1 saatte buldu | Video 15.02.2020 | 12:37
01:09
05:02
"Basma frene" diyen fenomen konuştu | Video 14.02.2020 | 18:09
03:00
1 kişinin öldüğü tekne kazası kamerada | Video 14.02.2020 | 18:09
02:00
03:18
Erzincan’da okullar tatil oldu, çocuklar karın keyfini çıkardı | Video 14.02.2020 | 18:09
02:39
İzmir’de kamyon alt geçide sıkıştı; trafik akışı aksadı | Video 14.02.2020 | 18:09
00:42
Havalimanı otoparkındaki otomatik ödeme cihazını böyle tekmeledi | Video 14.02.2020 | 18:09