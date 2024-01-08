İstanbul'da motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı
İstanbul Eyüpsultan’da motosiklet çaldığı tespit edilen 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerim çaldıkları motorları parçalara ayırıp sattıkları tespit edilirken gözaltına alınan Yusuf E.Ç.’nin daha önceden 17 motor çaldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada biri çalındıktan sonra parçalara ayrılmış toplam 3 motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
00:41
İstanbul'da motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı 08.01.2024 | 10:44
00:50
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Suçüstü yakalanma anı kamerada... 08.01.2024 | 10:35
04:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Ocak 2024 Pazartesi atv izle! | Video 08.01.2024 | 10:19
04:20
Bitlis’te donan göletlerin yüzeyinde halay çektiler | Video 08.01.2024 | 09:59
00:33
Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi | Video 08.01.2024 | 09:54
00:50
15 Temmuz’da darbe girişimine katılan eski astsubay yakalandı | Video 08.01.2024 | 09:45
01:11
TIR'la çarpışıp, 70 metre sürüklenen kamyonetin sürücüsü yaralandı | Video 08.01.2024 | 09:12
01:21
Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 08.01.2024 | 08:45
01:55
Benzin istasyonundaki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.01.2024 | 08:40
02:13
Bayburt'taki trafik kazasında 3 öğretmen yaralandı | Video 08.01.2024 | 08:40
08:11
01:02
01:33
02:46
İstanbul’da rüzgar ve yağış etkili oluyor | Video 07.01.2024 | 11:36
01:01
01:53
Dolandırıldığını anlayan vatandaşa atılan mesaj pes dedirtti | Video 07.01.2024 | 11:36
00:46
Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe vurdu: 5 yaralı | Video 07.01.2024 | 13:25
01:22
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı | Video 07.01.2024 | 11:36
01:09
İstanbul'da garip olay! Büyü yapıldı dedi, kendini yerden yere attı | Video 07.01.2024 | 11:36