İstanbul'da motosiklet çalıp parçalayan hırsızlar yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da motosiklet çaldığı tespit edilen 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerim çaldıkları motorları parçalara ayırıp sattıkları tespit edilirken gözaltına alınan Yusuf E.Ç.’nin daha önceden 17 motor çaldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada biri çalındıktan sonra parçalara ayrılmış toplam 3 motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.