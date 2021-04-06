Video Yaşam İstanbul'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu! 2021 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? | Video

İstanbul'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu! 2021 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? | Video

İstanbul'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu! 2021 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? | Video
06.04.2021 | 13:11

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İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. Geçen yıl 350 gram sade pide 3 liraya, 350 gram yumurtalı susamlı pide ise 3 buçuk liraya satılmıştı.

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