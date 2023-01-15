Video Yaşam İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kamerada | Video
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kamerada | Video

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kamerada | Video

15.01.2023 | 12:22

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, tarihi niteliğindeki para ve ziynet eşyalarının bulunduğu bir depoya baskın düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, depoda 134 adet para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Ortabayır Mahallesi'ndeki bir depoda tarihi esef niteliğinde para ve ziynet eşyası olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine deponun çevresinde fiziki takip yapan polis ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü saat 01.00 sıralarında depoya baskın düzenledi. Baskında içerideki Dursun Ş.'yi (58) gözaltına alan polis, adreste arama yapmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda kitaplık dolabının üst kısmında beyaz bez poşet içerisinde çeşitli renk ve simgeler bulunan eski dönemleri ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 127 adet para, 4 Adet yüzük, 1 adet haç şeklinde obje, 1 adet üzerinde kırmızı taş olan obje, 1 adet kolye parçası toplamda 134 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler ele geçirildi. Operasyon ve aramalar ise kameralara yansıdı.

134 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Depodaki aramaların ardından Dursun Ş. ve ele geçirilen malzemeler emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Dursun Ş.'ye "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Dursun Ş., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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