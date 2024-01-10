Video Yaşam İstanbul’da trafikte öfkeli maganda dehşeti kamerada: Tek yumrukla aynayı kırdı | Video
İstanbul’da trafikte öfkeli maganda dehşeti kamerada: Tek yumrukla aynayı kırdı | Video

İstanbul’da trafikte öfkeli maganda dehşeti kamerada: Tek yumrukla aynayı kırdı | Video

10.01.2024 | 11:06

Şişli’de trafikte yol verme tartışması yaşayan iki sürücü arasında kavga çıktı. Bir sürücü, aracından inerek önce küfürler ve tehditler savurdu, sonrasında diğer sürücünün bulunduğu aracın aynasını tek yumrukla indirdi. O anlar saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü, Hasdal-Okmeydanı güzergahı üzerinde ilerlerken yol verme tartışması yaşadı. Bunun üzerine sürücülerden birisi Darülaceze Caddesi'nde diğer sürücünün önünde durarak aracından indi. Tartışma yaşadığı sürücünün aracının yanına gelen şahıs, küfür ve tehditlerle camları yumruklamaya başladı.

TEK YUMRUKLA AYNAYI İNDİRDİ
Hırsını alamayan şahıs, saldırdığı aracın sol aynasını tek yumrukla kırdı. Trafik magandasını çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları güçlükle sakinleştirirken, şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşananlar ise saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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