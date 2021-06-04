Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada

İstanbul'da uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada

İstanbul'da uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada
04.06.2021 | 10:14

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İstanbul Sultanbeyli'de polis denetiminde durdurulan taksiden inip kaçmaya başlayan yolcu, yaşanan kovalamacayla yakalandı. Yolcunun kaçmak isterken takside bıraktığı kutudan 5 kilo uyuşturucu çıktı.

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İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetim sırasında durdurulan taksideki yolcu, aniden kapıyı açtı ve araçtan inerek, kaçmaya başladı. Polisler de hemen kaçan şüphenin peşine düştü. Yaşanan kovalamacada,yolcu, denetim noktasının yakınındaki karakoldan çıkan polisler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.


Polis yolcunun takside bıraktığı kutuyu açtığında ise, 5 kilo bonzai ele geçirdi. H.Ö. olduğu ve 3 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenilen yolcu, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin kaçma anı ve gözaltına alınması kameralara yansıdı.

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