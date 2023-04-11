İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu | Video 11.04.2023 | 08:20 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sabahın erken saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelileri de gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Yakası'nda önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.Operasyon kapsamında, Fatih Kocamustafa Mahallesi, Çakırcı Sokak'ta bulunan bir binanın 2'nci katındaki bir daireye giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Yapılan aramaya polis köpeği Bozo da katıldı. Operasyonun düzenlendiği bu adreste kimse bulunmazken Fatih ve diğer ilçelerdeki aramalar devam ediyor.