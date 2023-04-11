İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu | Video
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sabahın erken saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelileri de gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında, Fatih Kocamustafa Mahallesi, Çakırcı Sokak'ta bulunan bir binanın 2'nci katındaki bir daireye giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Yapılan aramaya polis köpeği Bozo da katıldı. Operasyonun düzenlendiği bu adreste kimse bulunmazken Fatih ve diğer ilçelerdeki aramalar devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
02:11
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu | Video 11.04.2023 | 08:20
00:33
Yanıcı madde parladı, baba ve 2 çocuğu yaralandı | Video 11.04.2023 | 08:20
00:30
Kadınların kavgası kamerada | Video 10.04.2023 | 18:35
03:13
Eyüpsultan'da yangın | Video 10.04.2023 | 18:08
00:33
Aksaray'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu | Video 10.04.2023 | 14:17
04:06
01:17
Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı | Video 10.04.2023 | 13:21
04:32
03:12
01:44
01:11
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video 10.04.2023 | 12:16
06:49
00:23
Tosuncuk’un “Kara Kutusu” adliyeye sevk edildi | Video 10.04.2023 | 10:52
05:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Nisan 2023 Pazartesi atv izle! | Video 10.04.2023 | 10:44
01:07
Beykoz’da okul servisi alev alev yandı | Video 10.04.2023 | 10:16
02:01
Kadıköy'de otomobil kaldırıma vurdu: 5 yaralı | Video 10.04.2023 | 09:27
00:16
Bağcılar'da silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı! | Video 10.04.2023 | 09:28
01:39
Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı | Video 10.04.2023 | 09:16