Video Yaşam İstanbul’da yaşanan kavgalar kamerada: Sokaklar boks ringlerini aratmadı | Video
İstanbul’da yaşanan kavgalar kamerada: Sokaklar boks ringlerini aratmadı | Video

İstanbul’da yaşanan kavgalar kamerada: Sokaklar boks ringlerini aratmadı | Video

17.10.2023 | 10:59

Kağıthane’de iki motosiklet sürücüsü, yol verme tartışmasından dolayı trafiğin ortasında birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yenikapı’da 15 kişilik grup, bilinmeyene bir nedenle birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Üsküdar’da ise bir motosiklet sürücüsü, kendisine çarpan aracın tamponunu söktü. Yaşanan kavgalar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokakta ve trafikte yine sinirler gerildi. Bazıları kimi zaman yol verme kimi zaman da başka nedenlerle sokakları adeta boks ringine çevirdi. Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde iki motosiklet sürücüsü, yol verme tartışmasıyla araçlarını kenara çekti. İki sürücü motosikletlerinden iner inmez tekme ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı. Olayı gören diğer vatandaşlar, sürücüleri güçlükle ayırmayı başardı. O anlar vatandaşların kamerasıyla anbean kaydedildi.

15 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ
Yenikapı ve Caddebostan sahilde ise 15 kişilik gruplar, bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan kadın ve çocukların korkuyla izlediği kavgayı vatandaşlar ayırdı. Sokağın ortasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

KASKINI YERE FIRLATTI
Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde iki kişi, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı bir vatandaş ayırdı. Şişli'de ise, bir motosiklet sürücüsü ile taksi sürücünün sinirleri gerilince ortalık karıştı. Sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü, kaskını yere fırlatarak küfürlerle taksi sürücüsüne saldırdı. Trafikte bulunanların araya girmesiyle iki sürücü sakinleşti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARABAYI SÖKMEYE ÇALIŞTI
Üsküdar'da bir motosiklet sürücüsü ise, kendisine çarpan aracın tamponunu söktü. Yaşanan tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü, yanına gittiği aracın tamponunu parçalayarak yere fırlattı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarıyla izlediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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