İstanbul'da sağanak yağış sonrası adeta göle dönen caddeler kamerada
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İstanbul'da öğle saatlerinde aniden etkili olan sağanak yağış ve doluyla beraber birçok cadde sular altında kaldı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağışa beraber kentin birçok noktasında olan yollar sular altında kaldı. Yenibosna ve Küçükçekmece'de su altında kalan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan ilçede bulunan bir AVM'nin çatı kısmının da etkili olan doluya beraber hasar gördüğü ve yağmur sularının AVM içine katığı cep telefonu kameralarına yansıdı.