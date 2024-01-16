Video Yaşam İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video
İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video

İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video

16.01.2024 | 09:20

İZMİR merkezli 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ üyelerini yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi. Operasyonun DEAŞ terör örgütünün finansmanını önlemek amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video 01:43
İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video 16.01.2024 | 09:20
Mersin’de DEAŞ operasyonu | Video 01:07
Mersin'de DEAŞ operasyonu | Video 16.01.2024 | 08:33
Mersin’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı | Video 05:54
Mersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı | Video 16.01.2024 | 08:28
SON DAKİKA: Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı! İşte o anlar... | Video 00:09
SON DAKİKA: Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı! İşte o anlar... | Video 16.01.2024 | 08:28
Yollar buz pistine döndü: Araçlar böyle kaydı 00:38
Yollar buz pistine döndü: Araçlar böyle kaydı 15.01.2024 | 23:07
27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu! 41:00
27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu! 15.01.2024 | 20:09
Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada 01:52
Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada 15.01.2024 | 17:47
Fatih’te çanta deposunda yangın! | Video 03:18
Fatih'te çanta deposunda yangın! | Video 15.01.2024 | 16:09
Ümraniye’de 500 bin TL’lik soygun kamerada | Video 01:34
Ümraniye’de 500 bin TL’lik soygun kamerada | Video 15.01.2024 | 16:27
Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı | Video 00:21
Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı | Video 15.01.2024 | 14:36
Van’da 1 ton 262 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:17
Van’da 1 ton 262 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.01.2024 | 15:56
Sultanbeyli’de düğün salonunda yaşanan dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! | Video 01:21
Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! | Video 15.01.2024 | 15:52
İzmir’de zehir tacirlerine 3 aylık takip: 107 gözaltı | Video 02:17
İzmir’de zehir tacirlerine 3 aylık takip: 107 gözaltı | Video 15.01.2024 | 15:24
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 00:40
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 15.01.2024 | 15:16
Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı | Video 00:52
Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı | Video 15.01.2024 | 14:30
Elazığ’da uyuşturucu taciri 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:30
Elazığ’da uyuşturucu taciri 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 15.01.2024 | 14:30
Gaziosmanpaşa’da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 03:07
Gaziosmanpaşa'da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 15.01.2024 | 12:43
Fatih Camii İmamı Galip Usta taburcu oldu: En kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum | Video 03:01
Fatih Camii İmamı Galip Usta taburcu oldu: "En kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum" | Video 15.01.2024 | 11:26
Üsküdar’da motosiklet sürücüsünü hayattan koparan kişinin ifadesi ortaya çıktı | Video 05:02
Üsküdar’da motosiklet sürücüsünü hayattan koparan kişinin ifadesi ortaya çıktı | Video 15.01.2024 | 13:11
Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 5 kilogram külçe altın ele geçirildi | Video 00:32
Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 5 kilogram külçe altın ele geçirildi | Video 15.01.2024 | 13:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA