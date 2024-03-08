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İzmir’de eğlence mekanına silahlı saldırıda canlarını zor kurtardılar | Video

İzmir’de eğlence mekanına silahlı saldırıda canlarını zor kurtardılar | Video

08.03.2024 | 09:41

İzmir’in Konak ilçesinde, motosikletli şüphelilerce eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı ve yakınındaki iş yerinde bulunan müşterilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu anların yaşandığı olayda yaralanan olmazken, iş yerine 4 kurşun isabet etti.

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Olay, dün saat 03.00 sıralarında Alsancak Semti Gazi Kadınlar Sokağı'nda meydana geldi. Sokaktaki bir eğlence mekanına motosikletli yüzü kapalı ve kasklı 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu esnada iş yerinin bitişiğinde yer alan bir diğer eğlence mekanı önündeki müşteriler panikle kaçışırken, şüpheliler ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRI VE PANİK ANI KAMERADA
Yaşanan saldırı ve korku dolu anlar bitişikteki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; motosiklet sürücüsünün hızla eğlence mekanının bulunduğu sokaktan ilerlediği esnada, arkada oturan şahsın iş yerine tabancayla ateş ettiği ve bu esnada bitişikteki eğlence mekanının önünde bulunan müşterilerin panikle kaçıştığı yer alıyor.

4 MERMİ İSABET ETTİ
Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerinin duvar ve giriş kapısı camına 4 mermi isabet ettiği belirlenirken, korku dolu saldırıda çevredeki insanlardan yaralanan olmadığı tespit edildi. Kaçan saldırganlardan birisinin F.M. isimli şahıs olduğu değerlendirilen olayla ilgili, şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

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