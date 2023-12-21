İzmir’de suç örgütüne darbe: Örgüt liderinin de aralarında olduğu 8 zanlı tutuklandı | Video
İzmir’de polis ekiplerince, yöneticiliğini Ahmet A.’nın yapmış olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri Ahmet A.’nın aralarında olduğu 8 zanlı tutuklanırken, suç örgütü çökertilerek faaliyetlerine son verildi.
ARAÇTA ALIKOYDUKLARI MAĞDURLAR VARKEN YAKALANDILAR
Mağdurları ortak olma vaadiyle tuzağa düşüren, plakası kapatılan araç ile kaçırarak alıkoydukları ve silahla öldürmeye teşebbüs ettikleri, haksız menfaat temin etmeye çalıştıkları anlaşılan 6 şahıs, Narlıdere ilçesinde plakası kapalı araç ile "dur" ihtarına uymayarak kaçtıkları esnada polis ekipleri tarafından kovalamaca neticesi yakalandı. Araç içerisinde alıkoydukları mağdur şahısların da olduğu olayda şahısları kaçırmak için kullandıkları silahların bir kısmı da ele geçirildi. Soruşturmanın devamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütüne üye olan diğer şüpheli şahısların bulunduğu iş yeri ve ikamet adreslerine operasyon gerçekleştirildi. 3 şahıs daha gözaltına alındı.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Ahmet A., M.M.S, F.D, A.Ö, M.V, U.T, M.M.V, S.T ve M.Y isimli 9 örgüt üyesinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda; 4 tabanca, 66 fişek, muhtelif sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden aralarında örgüt lideri Ahmet A.'nın da olduğu 8 zanlı tutuklandı ve suç örgütü çökertilerek faaliyetlerine son verildi.
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