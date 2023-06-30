Video Yaşam İzmir'de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu | Video
İzmir'de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu | Video

İzmir'de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu | Video

30.06.2023 | 13:35

İzmir'de, kent merkezini Çeşme, Urla, Seferihisar ve Kuşadası gibi tatil merkezlerine bağlayan yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hava sıcaklıklarının 35 dereceye ulaştığı kentte çok sayıda vatandaş, sahil bölgelerine gitmeyi tercih etti.
Sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, öğleden sonra özellikle Üçkuyular-Narlıdere arasındaki bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayram tatili süresince 1 milyona yakın ziyaretçinin beklendiği Çeşme'de de bayramın ikinci gününde Ilıca, Altınkum ve Pırlanta plajları ile turistik tesislerdeki kalabalık dikkat çekti. İlçedeki bazı plaj tesisleri, yer olmadığı için rezervasyona kapandı. Bölgenin önde gelen turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine İzmir yönünden ulaşımın sağlandığı Selçuk ilçesi merkezinde de trafik sıkışıklığı gözleniyor.

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