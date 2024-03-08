İzmir'de trafikteki laf dalaşında 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde iki grup arasında trafikte çıkan laf dalaşında 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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