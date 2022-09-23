İzmir’de yatak fabrikasındaki yangın kontrol altında | Video

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İzmir’in Torbalı ilçesinde bir yatak fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 bin metre kare alan küle dönerken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 3 kişinin tedavileri sürüyor.
"CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRİCİ. CİDDİ BİR MAL KAYBI VAR"
Yangınla alakalı konuşan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, yangının 50 bin metrekarelik bir alanda meydana geldiğini belirterek, "Yatak fabrikasındaki ham madde depolarının olduğu alanda henüz tespit edemediğimiz bir yangın meydana geldi. Yangının çıkmasıyla berabere fabrikada çalışan 180 kişi hızlı bir şekilde tahliye edildi. 40 araç yangına müdahale etti. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle kontrol altına almak kolay olmuyor. Can kaybı olmaması sevindirici. Ciddi bir mal kaybı var" dedi.