Video Yaşam İzmir'deki lüks sitede meydana gelen yangının çıkış anı kamerada | Video
İzmir'deki lüks sitede meydana gelen yangının çıkış anı kamerada | Video

İzmir'deki lüks sitede meydana gelen yangının çıkış anı kamerada | Video

28.04.2023 | 10:34

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede yangın 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yangının çıkış anı görüntüleri ortaya çıktı.

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