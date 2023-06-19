İzmir’i sel vurdu! Araçlar suya gömüldü, yol trafiğe kapatıldı | Video 19.06.2023 | 08:49 İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle birçok noktada su taşkınları meydana gelirken, Balçova ilçesinde çok sayıda araç sel sularına gömüldü. Araçlar bulundukları yerden ekiplerce kurtarılırken, yol bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından akşam saatlerinde yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlarla beraber cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, Balçova ile Narlıdere ilçesi sınırlarında kalan Bahçelerarası bölgesinde caddeye bağlanan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu.

YOL ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yol çift yönü olarak trafiğe kapatıldı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı. Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrardan açıldı.