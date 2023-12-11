Video Yaşam JAK timleri, kayak sezonuna hazır | Video
JAK timleri, kayak sezonuna hazır | Video

JAK timleri, kayak sezonuna hazır | Video

11.12.2023 | 12:32

Kastamonu'da kayak sezonu öncesinde, İl Jandarma Komutanlığı JAK timi tarafından Ilgaz Dağı’nda gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı nefes kesti.

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timi, Türkiye'nin önemli noktalarından Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezlerinde kış öncesinde hazırlık yapmak amacıyla tatbikat düzenledi. Teleferik hatlarında ihtimal bir arıza durumunda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması amacıyla gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

2 bin 330 metre yüksekliğe sahip Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde bulunan kayak merkezinde senaryo gereği teleferikte mahsur kalan iki kişiyi kurtaran JAK timleri, telesiyej tellerine tırmanarak, halat üzerinde hünerlerini sergiledi. JAK timi tarafından mahsur kalan iki kişinin emniyetli bir şekilde yere indirildi.

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