Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan büyük risk!
ATV ekranlarının vazgeçilmezi, Türkiye'nin en çok sevilen ve en çok kazandıran yarışması olan, sunuculuğunu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Yarışmaya bu hafta katılan Çağla Taşdelen 9. soruya sadece çift cevap joker hakkıyla geldi. 200 bin TL değerinde olan soru için "hiç bilmiyorum" ifadesinde bulundu. İşte soru ve yarışmacının cevabı…
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