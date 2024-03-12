Kadıköy’de bıçak ve kemerli kavga kamerada | Video
Kadıköy Caddebostan'da bir hafriyat kamyonu şoförü, park halindeki araçlar yüzünden dönüş yapamayınca kornaya bastı. Bunun üzerine kamyon şoförü ve arkadaşı kendisini uyaran 3 kişiye bıçak ve kemerle saldırdı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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