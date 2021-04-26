Kadınlara çikolata kisti uyarısı! Neden tehlikeli? Çikolata kisti kısırlık sebebi mi?

Kadınlar arasında yaygın şekilde görülen endometriozis, bilinen adıyla çikolata kisti kadınların yüzde 30'unda infertilite (kısırlık) nedeni. Özellikle cerrahi tedavi konusunda titiz davranmak gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, "Kadın gebe kalmadan ya da yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmeden kistin cerrahiyle alınması durumunda hastanın doğurganlığına ağır şekilde zarar verebilir" uyarısında bulundu.