Kağıthane’de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video
Kağıthane’de maskeli 4 kişi, lüks ciple geldikleri kuyumcu dükkanına girdi, 2 milyon liralık altın çaldı. Kepengin anahtarını kopyalayarak içeri rahatlıklar giren maskeli hırsızlar altınları çaldıktan sonra geldikleri lüks ciple kayıplara karıştı.
SOYGUNU YOLDAN GEÇEN TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖRDÜ
Soygunu gören taksi şoförü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı önünde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken dükkan sahibine haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çekmece ve masada bulunan altınları alan soyguncuların, kasalara dokunmadığı anlaşıldı.
KEPENGİN ANAHTARINI KOPYALADILAR
Yaklaşık 2 milyon liralık soygun yapan maskeli 4 kişinin, dükkanın kepengini kopyaladıkları anahtarla açtıkları daha sonra giriş kapısını tekmeleyerek içeri girdikleri iddia edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede de kepengin zorlanmadığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan maskeli 4 soyguncuyu arama çalışmaları sürüyor.
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