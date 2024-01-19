Video Yaşam Kağıthane'de tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Kağıthane'de tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Kağıthane'de tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

19.01.2024 | 11:22

Olay, yaklaşık bir ay önce Sultan Selim Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde bulunan bir tatlıcıda yaşandı. İddiaya göre, Ersan Akpınar, oğlunu yaraladığını iddia ettiği Yasin Adanır'ı sokakta görünce silahını çekerek kovalamaya başladı. Kaçamayacağını anlayan Adanır, bir tatlıcıya sığındı. Ancak peşinden tatlıcıya giren Akpınar, tehditler savurarak Yasin Adanır'ı bacağından vuruyor. O anlara ait görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Akpınar'ın 'Hepinizi bitireceğim' diye bağırdığı, Yasin Adanır'ın ise, "Abi vallahi yemin ederim ben değilim" dediği duyuluyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Akpınar'ın elindeki silahla Adanır'ın bacağına ateş ettiği görülüyor. Yaşanan korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği Ersan Akpınar?ı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan Yasin Adanır'ın ise eski bir suçtan aranması olduğu için tutuklandığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:38
Kağıthane'de tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.01.2024 | 11:22
Mersin’de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 01:26
Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 19.01.2024 | 11:22
Yıkılan boş bina paniğe neden oldu | Video 02:16
Yıkılan boş bina paniğe neden oldu | Video 19.01.2024 | 10:52
İzmitli Gezeravcı, kuzenini böyle uğurladı | Video 00:34
İzmitli Gezeravcı, kuzenini böyle uğurladı | Video 19.01.2024 | 11:09
Otobüs şoförü ve muavin birbirine girdi; yolcular sinir krizi geçirdi | Video 02:00
Otobüs şoförü ve muavin birbirine girdi; yolcular sinir krizi geçirdi | Video 19.01.2024 | 10:52
İçi para dolu cüzdan buldu, tereddüt etmeden sahibine ulaştırdı | Video 03:17
İçi para dolu cüzdan buldu, tereddüt etmeden sahibine ulaştırdı | Video 19.01.2024 | 10:52
Bursa’da domuz sürüsü ana yola böyle atladı | Video 00:12
Bursa’da domuz sürüsü ana yola böyle atladı | Video 19.01.2024 | 10:52
ATV’den düşen arkadaşını kahkahayla izledi | Video 00:49
ATV’den düşen arkadaşını kahkahayla izledi | Video 19.01.2024 | 10:52
13 ilde eş zamanlı Kafes-31 operasyonu | Video 02:05
13 ilde eş zamanlı Kafes-31 operasyonu | Video 19.01.2024 | 10:52
Ağrı polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın: 3 gözaltı | Video 01:29
Ağrı polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın: 3 gözaltı | Video 19.01.2024 | 10:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ocak 2024 Cuma atv izle! | Video 04:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ocak 2024 Cuma atv izle! | Video 19.01.2024 | 10:30
Cezaevinden firar etti, hoşuna giden motosikleti arkadaşıyla çaldı | Video 00:15
Cezaevinden firar etti, hoşuna giden motosikleti arkadaşıyla çaldı | Video 19.01.2024 | 10:08
Bursa’da korkutan anlar... Yayanın hayatını kurtaran manevra kamerada | Video 01:26
Bursa’da korkutan anlar... Yayanın hayatını kurtaran manevra kamerada | Video 19.01.2024 | 10:16
Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 tutuklama | Video 00:14
Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 tutuklama | Video 19.01.2024 | 09:53
Sürücüsünün ölümle dansı kamerada: Motosikleti yatarak kullandı | Video 00:20
Sürücüsünün ölümle dansı kamerada: Motosikleti yatarak kullandı | Video 19.01.2024 | 09:51
Yıllar geçti acısı dinmedi: Çığ felaketinde hayatını kaybeden 59 kişi dualarla anıldı | Video 06:29
Yıllar geçti acısı dinmedi: Çığ felaketinde hayatını kaybeden 59 kişi dualarla anıldı | Video 19.01.2024 | 09:29
Bursa’da şafak operasyonuyla yakalanan 51 şüpheliden 37’si tutuklandı | Video 03:44
Bursa’da şafak operasyonuyla yakalanan 51 şüpheliden 37’si tutuklandı | Video 19.01.2024 | 09:17
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri “İstikbal göklerdedir” oldu | Video 00:36
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri “İstikbal göklerdedir” oldu | Video 19.01.2024 | 08:59
Adıyaman’daki 4,0 büyüklüğündeki deprem Malatya’da da hissedildi | Video 01:28
Adıyaman’daki 4,0 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi | Video 19.01.2024 | 08:38
Balık tutmak için denize açılan adam, 20 dakikalık kalp masajıyla yaşama tutundu 01:00
Balık tutmak için denize açılan adam, 20 dakikalık kalp masajıyla yaşama tutundu 19.01.2024 | 00:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA