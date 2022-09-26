Kağıthane'de yangında can pazarı! 20 kişi binada mahsur kaldı | Video

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Kağıthane’de 4 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanılan 3’üncü katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 20 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
PENCEREDEKİ VATANDAŞLAR BİR BİR KURTARILDI
Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracını kullanarak mahsur kalanların bulunduğu kata ulaştı. İçerideki 20 kişi itfaiyenin çalışmaları sonucu yere indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Biri dumandan etkilenen biri ise elektrik çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
"DUMANLAR YÜKSELİYORDU"
İtfaiyeyi arayanlardan biri olduğunu söyleyen Ramazan Ekinci, "En üst katta yangın çıktı, itfaiyeyi aradık. Müdahale ettiler, dumanlar yükseliyordu. Yoğun duman vardı. İçeriden 10-15 kişi çıkardılar. Bir tanesi biraz ağırdı, diğerleri hafif atlattı. Yangın herhalde elektrik kontağından çıktı. Müdahale edemediler, yangın o şekilde büyüdü. İtfaiye geldi, söndürdü" dedi.
"YAKLAŞIK 20 KİŞİ KURTARILDI"
Yangının çıktığı binada mekanı olduğunu belirten Hasan Köçer ise, "Bir alt katta mekanım var. İki üst katımda yangın çıktı. Elektrik sonucu olan bir şey. Yangının çıktığı yer tekstil atölyesi. Yaklaşık 20 kişi çalışıyordu. Dumandan etkilenen arkadaşlarımız oldu, elektrik çarpan arkadaşımız oldu. Onun durumu iyi değil. Onu da aşağı indirdik. Şu an çok şükür hiçbir şey kalmadı. 20'ye yakın kişi kurtarıldı. Bir tanesinin durumu iyiye gidiyor. Çok şükür, her şeyi kontrol altına alabildik" diye konuştu.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü. Yangının çıktığı dairede bulunan eşyaların kullanılamayacak hale geldiği öğrenildi.