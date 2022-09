Kağıthane'de yangında can pazarı! 20 kişi binada mahsur kaldı | Video

Kağıthane’de 4 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanılan 3’üncü katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 20 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan ve son iki katı tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın, yerdeki ve masaların üzerindeki kumaşlara sıçradı. Bir anda alevlenen kumaşlar yangının daha da büyümesine neden oldu. O esnada atölyede çalışanlar ise yangına müdahale etmek istedi. Ancak kumaşların yanması sonucu oluşan dumanlar buna engel oldu. Bir çalışan da şalteri indirmek isterken elektrik çarpması sonucu yaralandı. İçeride bulunan 20 çalışan yoğun dumandan ötürü merdivenleri kullanamayınca pencerelere koştu. Binadan yükselen dumanları ve penceredeki can pazarını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracını kullanarak mahsur kalanların bulunduğu kata ulaştı. İçerideki 20 kişi itfaiyenin çalışmaları sonucu yere indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Biri dumandan etkilenen biri ise elektrik çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.İtfaiyeyi arayanlardan biri olduğunu söyleyen Ramazan Ekinci, "En üst katta yangın çıktı, itfaiyeyi aradık. Müdahale ettiler, dumanlar yükseliyordu. Yoğun duman vardı. İçeriden 10-15 kişi çıkardılar. Bir tanesi biraz ağırdı, diğerleri hafif atlattı. Yangın herhalde elektrik kontağından çıktı. Müdahale edemediler, yangın o şekilde büyüdü. İtfaiye geldi, söndürdü" dedi.Yangının çıktığı binada mekanı olduğunu belirten Hasan Köçer ise, "Bir alt katta mekanım var. İki üst katımda yangın çıktı. Elektrik sonucu olan bir şey. Yangının çıktığı yer tekstil atölyesi. Yaklaşık 20 kişi çalışıyordu. Dumandan etkilenen arkadaşlarımız oldu, elektrik çarpan arkadaşımız oldu. Onun durumu iyi değil. Onu da aşağı indirdik. Şu an çok şükür hiçbir şey kalmadı. 20'ye yakın kişi kurtarıldı. Bir tanesinin durumu iyiye gidiyor. Çok şükür, her şeyi kontrol altına alabildik" diye konuştu.İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü. Yangının çıktığı dairede bulunan eşyaların kullanılamayacak hale geldiği öğrenildi.