Kamp videolarıyla ünlenen Atik Ailesi’nden üzen haber: Burcu Atik hastalığını açıkladı | Video

Kamp videolarıyla ünlenen Atik Ailesi'nden üzen haber geldi. Burcu Atik, ürtiker ve anjioödem hastalığıyla boğuştuğunu söyledi. Bu hastalık yüzünden; Yüzünün, göz çevresinin ve küçük dilinin şiştiği söyleyen Burcu Atik, son paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi.