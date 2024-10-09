Video Yaşam Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video
Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video

Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video

09.10.2024 | 08:44

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kamyondan devrilen tomrukların altında kalan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Düğünlük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.S.'nin (33) kullandığı 60 NP 388 plakalı tomruk yüklü kamyonun bağlantı halatları koptu. Bu esnada kamyonda yüklü olan tomruklar, karşı şeritten gelen Yusuf Dikme (35) idaresindeki 52 EY 155 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Tomrukların çarpması ile otomobil yoldan çıkarak, fındık bahçesine devrildi, tomruklar ise üzerine yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından otomobil sürücüsü Yusuf Dikme'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dikmen'in cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Yusuf Dikmen'in evli ve 2 çocuk babası olduğu, Fatsa ilçesindeki bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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