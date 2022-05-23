Video Yaşam Kapora çetesi çökertildi: 73 kişiyi dolandıran çete çökertildi | Video
Kapora çetesi çökertildi: 73 kişiyi dolandıran çete çökertildi | Video

Kapora çetesi çökertildi: 73 kişiyi dolandıran çete çökertildi | Video

23.05.2022 | 23:29

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Kapora çetesi çökertildi: 73 kişiyi dolandıran çete çökertildi | Video 00:19
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Kapora çetesi çökertildi: 73 kişiyi dolandıran çete çökertildi.

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