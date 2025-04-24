Kardeş cinayetinde sanık Ahmet K.: "Çok pişmanım o benim ağabeyimdi" | Video
Burdur'un Halıcılar köyünde bir şahsın keçi ağılında tüfekle vurulmuş halde bulunmasına ilişkin 1'i tutuklu 3 kardeşin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada konuşan tutuklu sanık Ahmet K.; "Nedeni ne olursa olsun o benim ağabeyimdi yapmamam gerekirdi, çok pişmanım" dedi.
Ağabeyleri Cihan K.'yi öldürdükleri iddiası ile yargılanan tutuklu sanık Ahmet K. ve tutuksuz sanıklar Doğan K.(34) ve Ferhat K.'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanıklar Ahmet K., Doğan K., Ferhat K. ve avukatları ile sanık ve maktulün babası Ahmet K. ile annesi Alime K. hazır bulundu. İddia makamı duruşmada verdiği mütalaada tutuklu sanık Ahmet K. hakkında "beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve hakkında tahrik indirimi uygulanmamasını talep ederek tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Tutuksuz yargılanan diğer kardeşler Ferhat K. ve Doğan K. hakkında ise ayrı ayrı beraat kararı verilmesini talep etti.
"ÇOK PİŞMANIM, O BENİM AĞABEYİMDİ"
Duruşmada mütalaaya karşı söz verilen sanık Ahmet K.; "Pişmanım, sonucu ne olursa olsun o benim ağabeyimdi. Çok pişmanım." dedi. Diğer kardeşler Ferhat K. ve Doğan K. ise bu aşamada mütalaaya karşı bir diyeceklerinin olmadığını beyan etti.
SANIK AVUKATINDAN MEŞRU MÜDAFAA VE HAKSIZ TAHRİK TALEBİ
Sanık Ahmet K.'nin avukatı mütalaayı kabul etmediklerini söylerken müvekkilinin bu suçu kendisine karşı sürekli hale gelen cinsel saldırıdan kurtulmak için yaptığını bu yüzden meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise haksız tahrik hükümlerinin en üst hadden uygulanmasını talep etti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan kardeşler Ferhat K. ve Doğan K. hakkında adli kontrol hükümlerinin devamına tutuklu yargılanan sanık Ahmet K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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