Karga kovalamak isterken ses fişeği ile kazara kendini vuran kız ağır yaralandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
00:11
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.07.2021 | 15:21
03:28
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar adeta göle döndü | Video 05.07.2021 | 14:54
02:31
00:22
Otomobilin çarptığı yayanın yanından geçip gittiler | Video 05.07.2021 | 14:32
03:25
Bursa’da 10 milyonluk ‘change’ operasyonu | Video 05.07.2021 | 14:09
01:14
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu | Video 05.07.2021 | 14:09
16:57
04:16
00:52
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü güvenlik kamerasında | Video 05.07.2021 | 13:44
00:35
00:35
00:31
Tunceli'de Anadolu sincabının gülümseten kayısı ziyafeti kamerada 05.07.2021 | 13:24
04:08
00:17
Denizli'de gençlerin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 05.07.2021 | 13:16
00:58
Tokat’ta feci kaza: Hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti | Video 05.07.2021 | 13:16
00:42
Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı | Video 05.07.2021 | 13:16
01:02
00:43
Adana'da yan baktılar, diye bakkalda 2 kişiyi bıçakladı 05.07.2021 | 11:56
04:12
İstanbul Bahçelievler’de faciadan dönülen kaza kamerada 05.07.2021 | 12:05
Samsun'da civciv ve tavuklara zarar vermesin diye ses tüfeği ile ses fişeği atıp kargaları kovalamak isteyen 16 yaşındaki kız, kazara kendini çenesinden vurarak ağır yaralandı.
Olay, Çarşamba ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Yeliz Y. adlı kız, evlerinin önündeki tavuk ve civcivlere kargaların zarar vermemesi için onları korkutup kovalamak amacıyla ses tüfeği ile ses mermisi atmak istedi. Elindeki ses tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kendi kendini çenesinden vuran Yeliz Y., kanlar içinde kaldı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yeliz Y.'nin hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi. Yeliz Y. ameliyata alınırken, Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uzmanlar, ses tüfeğinin son derece tehlikeli olduğunu belirterek, yakın mesafelerde diğer silahlar gibi öldürücü özelliğe sahip olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.