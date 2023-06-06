Video Yaşam Kars'ta 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı | Video
Kars'ta 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı | Video

Kars'ta 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı | Video

06.06.2023 | 14:44

Malatya Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 600 kınalı keklik, Kars'ın Akyaka ilçesinde doğaya salındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü, 'Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı' kapsamında Kars'ın Akyaka ilçesinde bulunan Akyaka Kanyonuna getirilen keklikler burada doğaya bırakıldı. Malatya Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'ndan henüz 3 aylıkken getirilen keklikler, Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürü Resul Gök ve katılımcılar tarafından kafeslerinden uçuruldu.

Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğünün doğamızı korumaya yönelik güzel bir çalışması var. Hem popülasyonu arttırma hem de zararlı kenelerden insanlarımızı korumaya yönelik keklikleri doğaya saldık. İnşallah biz bunları koruyacağız, onlar da bizleri koruyacak" dedi.
Köksal, Akyaka Kanyonu'nun 3 yıl ava kapalı olacağını ve avcıların da dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ağa takılı 2 ton inci kefali kurtarıldı | Video 02:16
Ağa takılı 2 ton inci kefali kurtarıldı | Video 06.06.2023 | 14:42
Kars’ta 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı | Video 04:15
Kars'ta 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı | Video 06.06.2023 | 14:44
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 00:23
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 06.06.2023 | 13:49
Ankara’da 13 yaşındaki çocuk yük asansörü altında kalarak hayatını kaybetti | Video 01:59
Ankara’da 13 yaşındaki çocuk yük asansörü altında kalarak hayatını kaybetti | Video 06.06.2023 | 13:37
Otomobil köprüden dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı | Video 06:39
Otomobil köprüden dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı | Video 06.06.2023 | 13:12
Fatih’te otomobilde bulunan cesetle ilgili 5 gözaltı | Video 00:27
Fatih'te otomobilde bulunan cesetle ilgili 5 gözaltı | Video 06.06.2023 | 12:52
Bursa merkezli 4 ilde bin polisli büyük uyuşturucu operasyonu | Video 02:04
Bursa merkezli 4 ilde bin polisli büyük uyuşturucu operasyonu | Video 06.06.2023 | 12:47
Taksim’de silahla oyun kanlı bitti: Arkadaşını yanlışlıkla başından vurdu | Video 03:41
Taksim’de silahla oyun kanlı bitti: Arkadaşını yanlışlıkla başından vurdu | Video 06.06.2023 | 11:07
Beşiktaş’ta bıçaklı trafik kavgasının zanlıları yakalandı! Kavga anları kamerada | Video 01:49
Beşiktaş’ta bıçaklı trafik kavgasının zanlıları yakalandı! Kavga anları kamerada | Video 06.06.2023 | 11:07
Araçtan börek kabının kapağını çalıp kaçan tilki, börek teklifiyle geri döndü | Video 03:17
Araçtan börek kabının kapağını çalıp kaçan tilki, börek teklifiyle geri döndü | Video 06.06.2023 | 11:07
Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç metrelerce öteye böyle savruldu | Video 01:18
Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç metrelerce öteye böyle savruldu | Video 06.06.2023 | 11:46
Avcılar’da mahallelinin yılan isyanı: Çocuklarımız çok korkuyorlar | Video 03:14
Avcılar'da mahallelinin yılan isyanı: "Çocuklarımız çok korkuyorlar" | Video 06.06.2023 | 11:15
Papağanı yakalamak isterken elektrik akımına kapılan genç, 58 gün sonra öldü! | Video 02:32
Papağanı yakalamak isterken elektrik akımına kapılan genç, 58 gün sonra öldü! | Video 06.06.2023 | 11:28
Karaman’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:29
Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 17 gözaltı | Video 06.06.2023 | 11:31
Tekirdağ’da uyuşturucuya büyük darbe: 7 kişi tutuklandı | Video 01:16
Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 7 kişi tutuklandı | Video 06.06.2023 | 10:41
Sarıyer’de sera eve operasyon: 5 milyon liralık marihuana ele geçirildi | Video 01:10
Sarıyer’de sera eve operasyon: 5 milyon liralık marihuana ele geçirildi | Video 06.06.2023 | 10:41
Kayınpederin damadını vurduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:21
Kayınpederin damadını vurduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.06.2023 | 10:09
Kayınpederin damadını vurduğu o anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:21
Kayınpederin damadını vurduğu o anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.06.2023 | 10:08
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu | Video 00:05
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu | Video 06.06.2023 | 10:03
Konya’da 8 polisin yaraladığı silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı | Video 00:29
Konya’da 8 polisin yaraladığı silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı | Video 06.06.2023 | 10:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA