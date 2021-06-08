Video Yaşam Kars’ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 yaralı!

Kars’ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 yaralı!

Kars’ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 yaralı!
08.06.2021 | 15:47

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Kars’ın Kağızman İlçe Jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç, keşif için gittikleri köyde yolların engebeli olması nedeniyle yan yattı. Kazada araç içinde bulunan 1’i avukat 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 3 kişi de yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde meydana geldi. İçerisinde sivillerinde bulunduğu jandarma ekiplerini taşıyan araç, köy yollarının engebeli olmasından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 1'i avukat 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 3 kişi de yaralandı.


Yaralı askerler, askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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