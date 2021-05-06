Video Yaşam Kastamonu'da korku dolu anlar... 6 kardeşe ait 6 evde aynı anda yangın | Video

Kastamonu'da korku dolu anlar... 6 kardeşe ait 6 evde aynı anda yangın | Video

Kastamonu'da korku dolu anlar... 6 kardeşe ait 6 evde aynı anda yangın | Video
06.05.2021 | 08:38

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 6 kardeşe ait olan ve yan yana bulanan 6 evde yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, 1'i dumandan etkilenen 1'i de ayaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Cide ilçesi Kovanören köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında; Şerafettin Demir, Ekrem Demir, Bayram Demir, Mustafa Demir, Recep Demir ve Fatma Demir'e ait olan ve yan yana bulunan 6 ev kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada dumandan etkilenen Sezgin Demir ve ayaklarından yaralanan Mustafa Demir Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


YANGININ, YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ
Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Cide, Şenpazarı ve Doğanyurt ilçe belediye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Öte yandan, köy sakinleri yangının yıldırım düşmesi sonucunda çıktığını iddia etti.

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