Kayıp alzheimer hastası kadın su kanalı kenarında ölü bulundu!

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DÜZCE'de, cuma akşamı oğlunun evinden kendi evine gitmek için çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Emine Dinçer'in (90) su kanalı kenarında cansız bedeni bulundu.
Düzce'nin İstilli köyünde, geçen hafta cuma akşamı oğlu İsmail Dinçer'in evine giden Alzheimer hastası Emine Dinçer, kendi evine dönmek için yola çıktı. Sabah saatlerinde annesini kahvaltıya çağırmaya giden Dinçer, evde bulamadı. Evin çevresinde de annesini arayan Dinçer, bulamayınca köy muhtarı Hüseyin Şimşek'e haber verdi. Şimşek de durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma, AFAD ve Düzce Arama Kurtarma ekipleri, Dinçer'i bulmak için çalışma başlattı.
Düzce Arama Kurtarma, AFAD ve Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nden 60 kişilik ekip, Emine Dinçer'i bulmak için mera ve Melen Çayı'nda aramalarını sürdürdü. Dinçer'in, öğle saatlerinde, İstilli köyü ile Mamure köyü arasında su kanalı kenarında cansız bedeni bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi olmayan Emine Dinçer'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.