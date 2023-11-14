Kayseri’de kan donduran cinayet! Başı ezilerek öldürüldü | Video
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kadın başı ezilerek öldürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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