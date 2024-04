Kaza yaptı ardından kendini tokatlayıp yumruklamaya başladı | Video 11.04.2024 | 15:48 Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bayram günü ilginç bir olay yaşandı. Aracı tarlaya uçan, kullandığı madde veya alkolün etkisinde olduğu düşünülen genç kendini tokatlayıp yumruklamaya başladı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve yerlere yatan genci çevredeki vatandaşlar da sakinleştiremedi. O anlar saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlginç olay, Akyazı-Mecidiye yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen gencin kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kaza sonrası sinir krizi geçiren genç bir anda kendini tokatlayıp, yumruklamaya başladı. Gencin, kendisine zarar verdiğini gören ve sakinleştirmeye çalışan çevredeki vatandaşlar da başarılı olamadı.

AYAKTA DURAMADI, YERLERE YATTI

Kendini tokatlayıp, yumruklar attıktan sonra ayakta duramayan genç yerlere yattı. Kullandığı madde veya alkolün etkisinde olduğu düşünülen gencin kendini tokatlayıp, yumrukladığı anlar ise an be an kaydedildi. Görüntülerde, kendisine zarar veren genci çevredeki vatandaşların, "Sen bir elini, yüzünü yıka sakin ol" diyerek sakinleştirmeye çalıştıkları şahsın, "Abi ben sakin olamam" diye cevap verdiği anlar yer aldı.