Video Yaşam Kaza yaptığı aracın başına olayın şokuyla yığılıp kaldı | Video

Kaza yaptığı aracın başına olayın şokuyla yığılıp kaldı | Video

Kaza yaptığı aracın başına olayın şokuyla yığılıp kaldı | Video
18.06.2021 | 17:09

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birisinin kadın olan sürücüsü ise kazanın hemen ardından kaza yapan aracının yanına şok geçirerek adeta yığılıp kaldı.

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Edinilen bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler istikametine seyir halinde Selime Turgut yönetimindeki otomobille kent merkezine seyir halindeki Erol Umutlu idaresindeki hafifi ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar kavşaktaki peyzaj alanına çıkarak durabildiler. Kazada araç sürüleri yaralanırken, Erol Umut olay yerinde 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu hafif olan ve elinde yaralanan otomobil sürücü Selime Turgut uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Turgut, aracının başına çökerek, uzun bir süre aracını izledikten sonra oda Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken kazalı araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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