Kemer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video

Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde çıkan ormanlık alandaki yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahalede bulunuluyor.