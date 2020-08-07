Kendisini darp eden sevgilisi için ortalığı birbirine kattı! | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Kendisini darp eden sevgilisi için ortalığı birbirine kattı! | Video 07.08.2020 | 13:02
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Kamyonun ağaçlara çarpıp parçalandığı anlar kamerada | Video 06.08.2020 | 18:34
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Esenyurt’ta kızlar tekme tokat birbirine girdi | Video 06.08.2020 | 18:34
Şişli'de akılalmaz olay! Sevgilisi tarafından takside darp edilen turist kadın, taksicinin ihbarıyla kurtuldu. Polisi karşısında gören kadın turist, sevgilisinin gözaltına alındığını zannederek direndi. Polis tarafından ikna edilen turist çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.