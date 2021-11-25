Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Aç kalan kedi lokantaya girmeye çalıştı | Video 25.11.2021 | 14:47
02:22
Düzce'de dehşet! Eve servis getiren kurye, apartman sakinini öldürdü | Video 25.11.2021 | 14:43
02:29
Taksimetreye itiraz eden yolcuya meydan dayağı kamerada | Video 25.11.2021 | 14:40
05:02
01:13
Tokat’ta 3 milyon liralık tefecilik operasyonu: 9 gözaltı | Video 25.11.2021 | 14:26
00:25
Kestikleri ağaç az daha sonları oluyordu! O anlar kamerada | Video 25.11.2021 | 14:13
01:29
Uyuşturucu almaya geldiler, polise yakalandılar | Video 25.11.2021 | 13:50
01:40
Kazmayla iş yeri camını kırdılar, güvenlik kamerasına yakalandılar | Video 25.11.2021 | 13:43
01:37
00:37
Yolcu minibüsü takla attı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 25.11.2021 | 13:29
01:39
Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; O anlar kamerada | Video 25.11.2021 | 13:31
02:25
Engelli genci öldüresiye döven sanık, kendini böyle savundu | Video 25.11.2021 | 13:12
00:20
Kadıköy metrosunda dehşet saçan saldırgan adliyeye getirildi | Video 25.11.2021 | 12:48
00:49
Durdurulan otomobilin motor bölümünde heykel ele geçirildi | Video 25.11.2021 | 12:55
02:22
01:12
Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 25.11.2021 | 11:24
00:51
Mersin'de ters dönen otomobilin kaza anı kamerada | Video 25.11.2021 | 11:35
04:58
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delindi! | Video 25.11.2021 | 11:21
02:35
Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video 25.11.2021 | 10:55
03:27
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 25.11.2021 | 10:25
Hakkari’nin Derecik ilçesinde kurumuş ağacı kesmeye çalışan 3 kişi az daha canlarından oluyordu.
Derecik ilçesine bağlı Suçıktı köyünde yaşayan Celal Sönmez, evinin önündeki ceviz ağacının kurumuş dallarını kesmek için köydeki iki kişiden de destek alarak işe koyuldu. Hızarla kesilen ceviz ağacının kurumuş dalı, büyük bir gürültüyle düştü. Koca dalın altından kalmaktan son anda kurtulan Sönmez ve beraberindekilerin yaşadığı panik ise cep telefonuyla görüntülendi.
Ağacın kuruyan dalını kesmek istediklerini ifade eden Sönmez, "Aklımızdan düşeceği geçmiyordu. Sadece kurumuş dallarını kesiyorduk. Hemen yanımda 2 kişi daha bulunuyordu. Allah'tan kimsenin üzerine düşmedi. Kurumuş dalları kesmemişle ağaç tamamen devrildi" dedi.