Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video
Kilis Merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
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